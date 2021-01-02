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19:35, 02 января 2021

В Палате представителей США могут перейти на гендерно нейтральные обращения

В Палате представителей США могут перейти на гендерно нейтральные обращения. Инициаторами выступили конгрессмены-демократы. В частности, предлагается заменить использование местоимений «он», «она» на обращения «представитель» или «делегат». Кроме того, «отец» и «мать» могут быть заменены на «родитель», а «брат», «сестра» — на «родственник». Как сообщил новостной портал «Аксиос», ряд республиканцев уже раскритиковал это предложение.



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