В Палате представителей США могут перейти на гендерно нейтральные обращения. Инициаторами выступили конгрессмены-демократы. В частности, предлагается заменить использование местоимений «он», «она» на обращения «представитель» или «делегат». Кроме того, «отец» и «мать» могут быть заменены на «родитель», а «брат», «сестра» — на «родственник». Как сообщил новостной портал «Аксиос», ряд республиканцев уже раскритиковал это предложение.