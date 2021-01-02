Трамп подтвердил, что выступит 4 ноября в Джорджии в поддержку кандидатов-республиканцев в Сенат. Второй тур выборов в Джорджии состоится 5 января. Он него зависит расклад сил в верхней палате Конгресса. Местные СМИ отмечают рекордную активность избирателей при досрочном голосовании на выборах в Сенат