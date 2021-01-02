Похищенные в Ливии трое россиян и один украинец освобождены. Как сообщил в своем телеграм-канале член Общественной палаты Александр Малькевич, они уже на пути в Россию. Похищение произошло несколько недель назад, обстоятельства и причины до сих пор не выяснены.