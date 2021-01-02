На проходящем в Канаде Чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд сегодня пройдут четвертьфинала. Сборная России сыграет против команды Германии.

Сборная России на групповом этапе смотрелась здорово, одержав три победы. Лишь в матче с Чехией нашим не удалось проявить своих лучших качеств. Та игра завершилась поражением со счетом 0-2. Заняв второе место в группе, россияне – явные фавориты в игре с командой Германии. Которая, к примеру, от канадцев пропустила аж 16 шайб.

Единственное, что вызывает беспокойство перед четвертьфиналом, – дисциплина, с которой у команды Ларионова имеются серьезные проблемы. Российские хоккеисты хватают немало невынужденных, а порой и просто глупых удалений. Так, в игре со Швецией «отличился» Михаил Абрамов. Который повёлся на провокацию соперника. В результате один из лучших центрфорвардов команды пропустит сегодняшнюю встречу из-за дисквалификации. Трансляция матча молодежных сборных России и Германии начнется в 20 мск на Первом канале.

Год назад наша молодежка не оставила шансов хоккеистам Германии, одержав крупную победу 6-1