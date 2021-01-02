Иран намерен довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. Об этом сообщил вице-президент исламской республики и глава ее Организации атомной энергии Али Акбар Салехи. В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны. В документе говорится, что Тегеран должен производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, а также ввести в эксплуатацию по 1 тыс. дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в течение года. Закон был принят в ускоренном режиме в связи с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахридзе.

Повышение уровня обогащения урана в Иране связано с американскими санкциями и выходом США из ядерной сделки. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог и востоковед Карина Геворгян. «Этот пункт оговорен в самом соглашении, в случае невыполнения другими сторонами соглашения Иран имеет возможность. Кроме того, они это всегда мотивируют тем, что, учитывая санкции, связанные, в том числе, с недоступностью валютных расчетов, Иран обеспокоен тем, что не сможет закупать в России соответствующее количество ядерного топлива, необходимого для работы атомных станций. Насколько мне известно, они обогащают уран до 20 процентов для того, чтобы создавать таблетки для графитовых стержней, которые используются в автономных станциях», — сказала она. Карина Геворгян добавила, что это решение будет иметь политические последствия, которые пока сложно спрогнозировать.