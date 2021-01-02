Российкая вакцина «Спутник V» не будет зарегистрирована на Украине до окончания третьей фазы испытаний

Регистрация на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V» невозможна до окончания третьей фазы испытаний. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По его словам, Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований.

Ранее на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» сообщалось, что харьковское предприятие «Биолек» подало заявку на регистрацию вакцины «Спутник V», а разработчик вакцины уже дал разрешение на передачу технологии украинской компании. Лидер партии Виктор Медведчук ранее говорил, что для Украины важно наладить производство вакцины именно на территории страны. Предприятие «Биолек» заявило, что готово наладить производство «Спутника» в течение 3-6 месяцев.