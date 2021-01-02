Василий Лановой и его жена Ирина Купченко госпитализированы с коронавирусом

Актер Василий Лановой и его жена, актриса Ирина Купченко, госпитализированы с коронавирусом. Об этом «Интерфакс» сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Поскольку актеру уже 86 лет, было решено наблюдать за его состоянием в условиях больницы. Супруга Ланового переносит болезнь в бессимптомной форме. В спектакли с участием артистов внесут изменения.