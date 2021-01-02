Решение о дате начала использования российской вакцины «Спутник V» в Сербии будет принято в 4 января

Решение о дате начала вакцинации от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» в Сербии будет принято в ближайший понедельник. Об этом сообщил государственный секретарь в министерстве здравоохранения страны Мирсад Джерлек. По его словам, сначала будут вакцинированы сотрудники органов здравоохранения, которые работают в палатах интенсивной терапии. Кроме того, по данным Джерлека, 4 или 5 января ожидается поступление в Сербию 20 тыс. доз вакцины производства Pfizer. Во второй половине месяца в Сербии ожидают большого количества «Спутника», а также китайской вакцины «Синофарм».