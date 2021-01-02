Регистрация на Украине российской вакцины «Спутник V» невозможна до окончания третьей фазы испытаний

Регистрация на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V» невозможна до окончания третьей фазы испытаний. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По его словам, Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Ранее на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — «За жизнь» и в заявлении ее лидера Виктора Медведчука сообщалось, что Харьковское предприятие «Биолек» подало заявку на регистрацию вакцины «Спутник V», а разработчик вакцины уже дал разрешение на передачу технологии украинской компании.