Пассажирский автобус ПАЗ перевернулся в Ивановской области. По сведениям ТАСС, одна женщина погибла. Всего в салоне находились 20 человек. 10 из них, по данным регионального управления МВД, получили травмы различной степени тяжести, медпомощь им пока оказывают на месте. Автобус следовал в Иваново. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и при обгоне вылетел в кювет и перевернулся на крышу.