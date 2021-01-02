Российские лыжники продолжают успешно выступать на престижной многодневке Тур-де Ски, проходящей по территории Швейцарии и Италии.

Первыми сегодня масс-старт классическим стилем бежали женщины. На финише сразу 4 представительницы России оказались в первой десятке. Причем Юлия Ступак показала второй результат, менее секунды уступив победительнице — шведской лыжнице Линн Сван.

Ну а мужской масс-старт завершился предсказуемо. Гонку на 15 км уверенно выиграл российский лыжник Александр Большунов. Лидер общего зачета Кубка мира сперва первенствовал на спринтерском бонусе, взяв максимум очков. А после 10 км дистанции ушёл в отрыв, сняв вопрос о победителе. Второе место завоевал итальянский ветеран Дарио Колонья. Бронзовая награда у другого российского лыжника Ивана Якимушкина. В десятке сильнейших оказались еще четверо наших спортсменов. Завтра на Тур де Ски запланированы гонки преследования свободным стилем.

Напомним, что в соревнованиях в этом году не участвуют лыжники из Норвегии, которые пропускают Тур, опасаясь пандемии коронавируса.