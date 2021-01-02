Курс биткойна бьёт исторические максимумы

Стоимость биткойна преодолела планку в 30 тысяч долларов. В течение сегодняшнего дня самая известная криптовалюта подорожала более чем на 8%. Чтобы пройти от отметки двадцати тысяч долларов до тридцати, биткойну понадобилось чуть больше двух недель.

Рост курса биткойна связан с возрастающим интересом инвесторов к криптовалюте. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» блокчейн-консультант Денис Смирнов. «Рынок криптовалют за последние несколько лет наконец-то вырос, и все больше инвесторов, не только частных, но и институциональных, рассматривают ее в качестве замены золота, точнее, в качестве его цифровой версии. Биткойн сохраняет все те преимущества, которые дает золото, он сложен в добыче, его запасы постоянно снижаются, но вместе с тем, в отличие от физического актива он гораздо более удобен в использовании и позволяет легко и просто осуществлять передачу ценностей между различными людьми», — сказал он.

Денис Смирнов отметил, что в долгосрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста курса биткойна.