В России, утверждают в правительстве, вакцинировались от коронавируса уже сотни тысяч человек. Засвидетельствовать это они смогут с помощью специального сертификата.

Россияне, привившиеся от коронавируса, могут возвращаться к нормальной жизни, так как у них меньше риска заразиться и оказаться распространителем инфекции. Чтобы подтвердить статус, они теперь смогут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале Госуслуг, система уже работает, объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Такой паспорт создается автоматически. Правда многие пользователи Госуслуг уже столкнулись со сложностями — люди, сделавшие прививку жалуются в соцсетях, что на сайте нужную страницу найти непросто. Оказалось, это можно сделать на странице дневника самонаблюдения. Многие не понимают, зачем этот паспорт в принципе нужен, если подтверждающий документ выдают еще в поликлинике, а данные сразу заносят в реестр. Непонятно и какие именно он дает преимущества.

Сертификаты уже могут получить 800 тысяч человек по всей стране – именно столько, как утверждает Мурашко, уже сделали прививку. Отметим, что Москва раньше других городов приступила к массовой вакцинации, это крупнейший мегаполис страны, здесь больше всего пунктов вакцинации, при этом столичный мэр Сергей Собянин накануне отчитывался, что почти за месяц успели поставить вакцину всего около 50 тысяч москвичей.

Да и сам Мурашко всего 10 дней назад говорил, что к тому моменту от коронавируса успели привиться только 52 тысячи россиян. Те, кто ставил прививку в последние дни, писали, что не видели какого-либо ажиотажа в пунктах вакцинации.

В Минздраве также сообщили, что в регионы поступило более 1,5 миллионов доз вакцины.