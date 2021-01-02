Z Архив новостей новости
5 3 6 292
18:06, 02 января 2021

В России, утверждают в правительстве, вакцинировались от коронавируса уже сотни тысяч человек

В России, утверждают в правительстве, вакцинировались от коронавируса уже сотни тысяч человек. Засвидетельствовать это они смогут с помощью специального сертификата.

Россияне, привившиеся от коронавируса, могут возвращаться к нормальной жизни, так как у них меньше риска заразиться и оказаться распространителем инфекции. Чтобы подтвердить статус, они теперь смогут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале Госуслуг, система уже работает, объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Такой паспорт создается автоматически. Правда многие пользователи Госуслуг уже столкнулись со сложностями — люди, сделавшие прививку жалуются в соцсетях, что на сайте нужную страницу найти непросто. Оказалось, это можно сделать на странице дневника самонаблюдения. Многие не понимают, зачем этот паспорт в принципе нужен, если подтверждающий документ выдают еще в поликлинике, а данные сразу заносят в реестр. Непонятно и какие именно он дает преимущества.

Сертификаты уже могут получить 800 тысяч человек по всей стране – именно столько, как утверждает Мурашко, уже сделали прививку. Отметим, что Москва раньше других городов приступила к массовой вакцинации, это крупнейший мегаполис страны, здесь больше всего пунктов вакцинации, при этом столичный мэр Сергей Собянин накануне отчитывался, что почти за месяц успели поставить вакцину всего около 50 тысяч москвичей.

Да и сам Мурашко всего 10 дней назад говорил, что к тому моменту от коронавируса успели привиться только 52 тысячи россиян. Те, кто ставил прививку в последние дни, писали, что не видели какого-либо ажиотажа в пунктах вакцинации.

В Минздраве также сообщили, что в регионы поступило более 1,5 миллионов доз вакцины.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 декабря Поздравить…

5 326 6 5890 28.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 138 6 6614 27.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 106 6 6491 01.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 246 6 18237 28.12
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3375172

5 66 6 6858 12:06
#слушать 01:31:43 ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

До семи лет тюрьмы грозит нижегородцу за сбор валежника Ему вменяют статью о незаконной вырубке деревьев…

5 41 6 5318
Блоги

Кирилл Страхов президент Фонда городского самоуправления 1870

Лукавые игры Если народ Беларуси не выразит свою волю, судьбу страны определят внешние силы…

5 49 6 6974 27.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

У меня претензия не к Чубайсу, который гипотетически мог взять от 2 до 3 млн долларов. Как вы помните, времена были дикие и там деньги носились в коробках из-под ксерокса…

5 95 6 14288 27.12
#слушать 49:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 213 6 36695 01.01
8читать ;смотреть
Новости

фото: из личного архива Ванессы Коган Правозащитница Ванесса Коган задержана в Москве Гражданка США многие годы живет и работает в России, откуда теперь ей грозит выдворение…

5 50 6 38650
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 114 6 20387 27.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Минюст как иностранный агент В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди…

5 92 6 17064 28.12
Блоги

ФСИН дала Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В противном случае ему может грозить замена условного срока на реальный…

5 379 6 71237 28.12
Блоги

Леонид Гозман политик

Простой тест на эффективность пропаганды Это будут те, кто верит, что коронавирус разработали в ЦРУ, а если вакцина будет поставляться в Россию, то Билл Гейтс лично подольет какую-нибудь дрянь в каждую пробирку. Добавили же враги допинг в кровь и мочу наших спортсменов!

5 178 6 34933 01.01
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 356 6 71055 29.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 7408 31.12

Популярное за неделю

Новости

фото: David Mirzoeff / ТАСС Христо Грозев пообещал опубликовать новые сведения о загадочных смертях, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ Об этом журналист сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»..

5 46 6 16555
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Судя по всему, теперь на звонок в ФСБ «Алло, это прачечная?» можно получить ответ: «Да»...

5 102 6 101765 26.12
#слушать 49:17 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2527 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 151 6 255608 31.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки Наповал #28: Разорение и террор — кошмар 2021, кто победит Россию, Навальный, ВДВ, свечки В этом дерьме придется жить дальше. 2021 год будет годом усугубления кошмара, пещерности, изоляции страны, санкций, обнищания, новых налогов, продуктовых карточек и других несомненных достижений власти…

5 61 6 94837 27.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8925523
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4750514

Сегодня в эфире