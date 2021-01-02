В возрасте 80 лет умер народный артист России Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус, рассказала его дочь Ирина Коренева. Коренев был известен по фильму «Человек-амфибия», где он сыграл главную роль – Ихтиандра. На счету актера более 50 ролей, в том числе в фильмах: «Дети Дон-Кихота», «Много шума из ничего», «Криминальный талант», также он снимался в сериалах «Убойная сила», «Дети Арбата», «Последняя исповедь» и других. Последнюю роль Владимир Коренев сыграл в фильме 2015 года.

Смерть Владимира Коренева стала большим ударом для всех, кто его знал, рассказала телеканалу «Звезда» актриса Наталья Фатеева. Ранее в нашем эфире Владимир Коренев рассказывал, что в актерской работе ему важна не слава, а удовольствие от того, что делаешь.