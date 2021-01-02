Заминированный автомобиль подорван террористами на рынке в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Как передает агентство САНА, в результате теракта есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Пограничный Рас-эль-Айн находится под контролем турецких войск и поддерживаемых Анкарой формирований сирийской вооруженной оппозиции. Ранее сообщалось о взрыве в одноименном административном центре провинции Хасеке, где террорист бросил гранату в толпу рабочих на рыночной площади. Ранения получили не менее 20 человек
2021-01-02T17:35:41+03:00
2021-01-02T17:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 02 января 2021
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