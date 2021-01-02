Осужденный во Франции за драку на Евро-2016 Павел Косов может вернуться в Россию через год. Об этом ТАСС сообщил адвокат Ален Дюфло. По его словам, процедура перевода достаточно продолжительная, поскольку зависит от договоренностей российских и французских властей. Юрист добавил, что вместе с подзащитным они решили не подавать апелляцию на приговор, поскольку это могло блокировать любую возможность перевода в российскую тюрьму. В пятницу другой осужденный по тому же делу на три года Михаил Ивкин вернулся на родину. Он фактически отбыл весь положенный срок во французской тюрьме, пока шли следствие и судебный процесс.

Косов и Ивкин, объявленные в общеевропейский розыск, были задержаны в Германии в 2018 году и переданы Франции. Обоих обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику, который стал инвалидом.