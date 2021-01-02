Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро прерывалось на 20 минут. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, на станции «Бутырская» на рельсы упал нетрезвый пассажир. Его удалось вытащить на платформу до прибытия поезда. Для этого пришлось отключать напряжение контактного рельса. По данным пресс-службы столичного метрополитена, сейчас движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график.
2021-01-02T17:32:39+03:00
2021-01-02T17:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 02 января 2021
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