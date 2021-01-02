Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро прерывалось на 20 минут. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, на станции «Бутырская» на рельсы упал нетрезвый пассажир. Его удалось вытащить на платформу до прибытия поезда. Для этого пришлось отключать напряжение контактного рельса. По данным пресс-службы столичного метрополитена, сейчас движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график.