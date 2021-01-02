Взрыв газового баллона стал причиной гибели двух человек в гараже под Волгоградом. Как сообщает областное управление СК, тела 59-летнего владельца гаража и человека, личность которого пока не установлена, обнаружены в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из гаражных кооперативов. Установлено, что погибший владелец бокса в последнее время жил в гараже и для приготовления пищи и обогрева использовал газовую плитку. В результате взрыва стены строения полностью разрушены.