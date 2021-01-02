Взрыв газового баллона стал причиной гибели двух человек в гараже под Волгоградом. Как сообщает областное управление СК, тела 59-летнего владельца гаража и человека, личность которого пока не установлена, обнаружены в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из гаражных кооперативов. Установлено, что погибший владелец бокса в последнее время жил в гараже и для приготовления пищи и обогрева использовал газовую плитку. В результате взрыва стены строения полностью разрушены.
2021-01-02T17:31:57+03:00
2021-01-02T17:31:57+03:00
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17:31, 02 января 2021
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