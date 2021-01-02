Во Франции ввели обязательную регистрацию новых велосипедов

С начала года покупатели обязаны внести их в специальную электронную базу данных, сообщает телеканал CNews.

С начала нынешнего года все жители Франции, купившие велосипед, должны получить специальную наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, который содержит данные о номере и модели велосипеда , дате регистрации транспортного средства, а также персональные данные покупателя. Отмечается, что наклейка должна быть легко читаема и находиться в доступном месте на раме велосипеда.

Вся информация будет заноситься в национальную базу данных, доступ к которой будут иметь в том числе сотрудники полиции и операторы велопарковок. При перепродаже транспортного средства владелец должен будет сообщить о своем намерении тому магазину, у которого будет зарегистрирован его велосипед. После сделки оператор в течение суток изменит данные о владельце в своей базе.

Введение такой меры связано с тем, что во Франции ежегодно воруют порядка 400 тыс. велосипедов, а найти получается не более четверти из них. В стране считают, что введение маркировки должно упростить работу правоохранительных органов.