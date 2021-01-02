Предприниматель обстрелял из автомата строительную технику в Ленинградской области, а затем погиб. В его доме силовики нашли склад патронов.

Полиция нашла в гараже и доме погибшего предпринимателя три гранаты ручных гранаты без запалов и сотни патронов разного калибра. Об этом телеканалу «78» сообщил источник в правоохранительных органах. Накануне тело хозяина дома обнаружили с огнестрельным ранением головы в иномарке во дворе собственного дома. Под левой ногой 44-летнего бизнесмена лежала противопехотная граната Ф-1 без чеки во взведённом состоянии. Чтобы ее обезвредить, пришлось вызывать Росгвардию. Рядом также находился автомат Калашникова, фрагменты гранаты, три гильзы и патрон. На заднем сиденье машины лежал предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, который, судя по маркировке, пропал ещё в годы Первой чеченской войны. Также в машине нашли сотни патронов двух калибров. В багажнике находилось охотничье ружьё «Сайга». Оно оформлено на погибшего. В новогоднюю ночь предприниматель обстрелял экскаватор одной из компаний, которая добывает грунт, и кинул в сторону техники гранату. По информации издания 47news, у погибшего был бизнес-конфликт с владельцем этой фирмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.