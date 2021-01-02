Курс биткойна впервые за его историю превысил 31 тысячу долларов. За последний год самая распространенная в мире цифровая валюта подорожала в 4 раза.

Биткойн поставил очередной рекорд – его курс достиг почти 31 300 долларов. Из-за резкого роста – сразу на 6% трейдеры, которые рассчитывали выиграть на падении стоимости, суммарно потеряли сотни миллионов долларов. Напомним, что на эту криптовалюту приходится более 70% всего рынка. Еще в начале года биткойн стоил чуть более 7 тысяч долларов, к росту его подтолкнул коронавирус и обрушившиеся фондовые рынки и цена на нефть – инвесторы начали вкладывать в криптовалюты и рисковые активы. Позже о планах вложиться в биткойн одна за другой начали объявлять крупные компании, что повышало к нему доверие. Росту курса помог обвал другой криптовалюты из-за претензий, возникших у Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Что будет с биткоином дальше, пока неизвестно. Некоторые эксперты предсказывают дальнейший рост, других полагают, что отскок неизбежен.

В России с начала года в силу вступил закон, который дает определение цифровой валюты и запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг.