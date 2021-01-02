Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте на 10 км на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». Ее медаль стала первой для российских лыжниц на этом турнире. Первой финишировала шведка Линн Сван, которая накануне стала победительницей в спринте. Третье место заняла американка Джессика Диггинс .
2021-01-02T16:35:04+03:00
2021-01-02T16:35:04+03:00
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16:35, 02 января 2021
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