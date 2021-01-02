Россиянка Юлия Ступак заняла второе место в масс-старте на 10 км на многодневной лыжной гонке «Тур де Ски». Ее медаль стала первой для российских лыжниц на этом турнире. Первой финишировала шведка Линн Сван, которая накануне стала победительницей в спринте. Третье место заняла американка Джессика Диггинс .