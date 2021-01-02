Цена биткойна обновила исторический максимум, пробив отметку в $30 тысяч. Биткойн, по данным портала CoinDesk, в ходе торговой сессии подорожал на 2,7%. Портал высчитывает среднюю цену биткоина более чем по 20 биржам. На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.