Цена биткойна обновила исторический максимум, пробив отметку в $30 тысяч. Биткойн, по данным портала CoinDesk, в ходе торговой сессии подорожал на 2,7%. Портал высчитывает среднюю цену биткоина более чем по 20 биржам. На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.
2021-01-02T16:34:48+03:00
2021-01-02T16:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 02 января 2021
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