Бывший глава УФСИН Северной Осетии Юрий Емельянов получил 2,5 года колонии. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, с осужденного взыскан ущерб в размере 3 млн руб. По версии следствия, Емельянов участвовал в махинациях с капремонтом объектов исправительной системы республики.
2021-01-02T16:34:26+03:00
2021-01-02T16:34:26+03:00
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16:34, 02 января 2021
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