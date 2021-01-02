Бывший глава УФСИН Северной Осетии Юрий Емельянов получил 2,5 года колонии. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, с осужденного взыскан ущерб в размере 3 млн руб. По версии следствия, Емельянов участвовал в махинациях с капремонтом объектов исправительной системы республики.