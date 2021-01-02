Более тысяч населенных пунктов Псковской области испытывают перебои в подаче электроэнергии. Как сообщает Минэнерго, причиной стало налипание мокрого снега электропроводах. В регионе задействовано 36 резервных источников питания. К аварийно-восстановительным работам привлечена 91 аварийная бригада.