РПЦ рекомендует пожилым гражданам воздержаться от посещения храмов в Рождество из-за пандемии. Как заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пожилым прихожанам лучше следить за богослужениями через прямые трансляции, причащать и исповедовать их будут священники на дому. При этом Иларион заверил, что РПЦ не будет инициировать закрытие храмов во время пандемии.
2021-01-02T16:33:40+03:00
2021-01-02T16:33:52+03:00
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16:33, 02 января 2021
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