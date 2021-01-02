РПЦ рекомендует пожилым гражданам воздержаться от посещения храмов в Рождество из-за пандемии. Как заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пожилым прихожанам лучше следить за богослужениями через прямые трансляции, причащать и исповедовать их будут священники на дому. При этом Иларион заверил, что РПЦ не будет инициировать закрытие храмов во время пандемии.