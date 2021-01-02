Уже 800 тысяч человек в России привились от коронавируса. Такие данные сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в регионы отправлено более 1,5 млн доз вакцины. Ход вакцинации населения министр оценил как активный.
2021-01-02T16:33:01+03:00
2021-01-02T16:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 02 января 2021
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