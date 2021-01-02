Иран намерен повысить уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщил руководитель Организации атомной энергии исламской республики Али Акбар Салехи, передает агентство Fars.

В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны. Основываясь на новом законе, Иран планирует начать 20-процентное обогащение урана на заводе в Фордо. По словам Салехи, Тегеран направил соответствующее письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы проинформировать ООН об этом решении.

В соответствии с новым законом, Иран сможет отказаться от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть некоторые пункты ядерной сделки, согласно которым стране разрешено обогащать уран до уровня не свыше почти 4 %. Также документ предусматривает введение в эксплуатацию по тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо в течение года.

Как сообщает РБК, закон был принят в ускоренном режиме в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахридзе, который возглавлял Центр исследований и инноваций при военном ведомстве Ирана.