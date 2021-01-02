В РПЦ рекомендуют пожилым людям воздержаться от посещения храма в Рождество. Об этом сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

При это Иларион подчеркнул, что РПЦ не планирует закрывать храмы, если только не поступит соответствующее распоряжение от властей.