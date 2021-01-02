В Москве до конца дня прогнозируют мокрый снег, дождь и гололед на дорогах. Департамент транспорта столицы рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. «Снегопад создает новогоднее настроение, но все-таки не очень хорош для водителей»— Об этом говорится в Телеграм канале департамента.
2021-01-02T15:38:39+03:00
2021-01-02T15:38:39+03:00
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15:38, 02 января 2021
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