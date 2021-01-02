РПЦ не станет по своей воле закрывать храмы без предписания санитарных властей из-за пандемии

Русская православная церковь не станет по своей воле закрывать храмы без предписания санитарных властей из-за пандемии, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Храмы открывают не ради пожертвований, а ради людей, — подчеркнул он. При этом он не рекомендовал пожилым москвичам и жителям некоторых других регионов ходить в церковь на Рождество из-за опасности заразиться коронавирусом.
2021-01-02T15:36:53+03:00
2021-01-02T15:36:53+03:00
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15:36, 02 января 2021
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