Граждане, сделавшие прививку против коронавируса, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации на сайте Госуслуг

Граждане, сделавшие прививку против нового коронавируса, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. По его словам, с начала года заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции.