Стоимость биткойна преодолела планку в 30 тысяч долларов. Это исторический рекорд. В течение сегодняшнего дня самая известная криптовалюта подорожала более чем на 8%. Чтобы пройти от отметки 20 тысяч долларов до тридцати, биткойну понадобилось чуть больше двух недель.