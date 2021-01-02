До семи лет тюрьмы грозит нижегородцу за сбор валежника. Ему вменяют статью о незаконной вырубке деревьев. Сам же обвиняемый Геннадий Толчонков в интервью телеканалу «Че» уверяет, что деревья не пилил, их повалило ветром. Дело было возбуждено по заявлению местного лесничества.

В конце сюжета ведущий уточняет, что деревья, поваленные ветром, в России валежником не считаются, пока не начнут гнить или в них не заведутся насекомые. Только такую, не пригодную ни для чего древесину россияне могут собирать без страха попасть под обвинение.