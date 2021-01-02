РПЦ рекомендует пожилым москвичам и жителям ряда других регионов не посещать храмы на Рождество

Русская православная церковь рекомендует пожилым москвичам и жителям ряда других регионов не посещать храмы на Рождество во избежание заражения коронавирусом. Об этом в телеинтервью сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. В то же время, по его словам, РПЦ не планирует закрывать храмы, как это было сделано весной.