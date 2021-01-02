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15:01, 02 января 2021

Известный актер, народный артист России Владимир Коренев скончался на 81 году жизни

Известный актер, народный артист России Владимир Коренев скончался на 81 году жизни. Незадолго до смерти его госпитализировали с коронавирусом.

Известность к Кореневу пришла в 21 год – он оканчивал последний курс ГИТИСа, когда его выбрали на роль Ихтиандра в фильме Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева «Человек-амфибия». Первая полноценная роль, она же и главная, стала одной из важнейших для Коренева. Позднее он снимется еще примерно в 50 фильмах и сериалах, но свою основную творческую жизнь актер посвятит театру. В Московский драматический театр имени Станиславского его позвал знаменитый артист и театральный режиссер Михаил Яншин. Там Коренев почти сразу стал одним из ведущих артистов труппы. По его собственному признанию, в первые выходы на сцену ему аплодировали больше, чем иным выдающимся актерам – свежа была в памяти роль Ихтиандра. После этого Коренев стал избирательно относиться к предложениям сниматься. Но никогда об этом не жалел: говорил, что хоть у него и одна по-настоящему известная роль в кино, но в светлом и добром фильме, который вспоминают все.

Дата прощания с Кореневым пока неизвестна.



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