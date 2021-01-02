Известный актер, народный артист России Владимир Коренев скончался на 81 году жизни. Незадолго до смерти его госпитализировали с коронавирусом.

Известность к Кореневу пришла в 21 год – он оканчивал последний курс ГИТИСа, когда его выбрали на роль Ихтиандра в фильме Геннадия Казанского и Владимира Чеботарева «Человек-амфибия». Первая полноценная роль, она же и главная, стала одной из важнейших для Коренева. Позднее он снимется еще примерно в 50 фильмах и сериалах, но свою основную творческую жизнь актер посвятит театру. В Московский драматический театр имени Станиславского его позвал знаменитый артист и театральный режиссер Михаил Яншин. Там Коренев почти сразу стал одним из ведущих артистов труппы. По его собственному признанию, в первые выходы на сцену ему аплодировали больше, чем иным выдающимся актерам – свежа была в памяти роль Ихтиандра. После этого Коренев стал избирательно относиться к предложениям сниматься. Но никогда об этом не жалел: говорил, что хоть у него и одна по-настоящему известная роль в кино, но в светлом и добром фильме, который вспоминают все.

Дата прощания с Кореневым пока неизвестна.