Иран намерен довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. Об этом сообщил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, передает агентство Fars.

По его словам, Тегеран направил соответствующее письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы проинформировать ООН об этом решении.

В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект о возможности повышения уровня обогащения урана на территории страны.