270 тысяч водителей с января по ноябрь привлечены к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Более 270 тыс. водителей в России за период с января по ноябрь прошлого года привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ТАСС в российской Госавтоинспекции, это почти на три процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, как отметили в ведомстве, за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения административному наказанию подвергнуты еще около 150 тыс. человек. Это на 4,6% меньше, чем за 2019 год.
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