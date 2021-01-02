270 тысяч водителей с января по ноябрь привлечены к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Более 270 тыс. водителей в России за период с января по ноябрь прошлого года привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили ТАСС в российской Госавтоинспекции, это почти на три процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Кроме того, как отметили в ведомстве, за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения административному наказанию подвергнуты еще около 150 тыс. человек. Это на 4,6% меньше, чем за 2019 год.