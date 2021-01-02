Граждане, сделавшие прививку против нового коронавируса, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. По его словам, с начала года заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции.
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