Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к соперникам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении к соперникам, сообщает ТАСС. Сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в многодневной лыжной гонке «Тур де Ски» из-за риска заразиться коронавирусом. Также норвежские лыжники не участвовали на декабрьских этапах Кубка мира.

«Если Норвегия участвует в прыжках на лыжах с трамплина, двоеборье, биатлоне, почему они отказываются соревноваться в лыжных гонках? Да, существует опасность, но нужно рискнуть», — сказала Вяльбе.

«Тур де Ски» стартовал 1 января и завершится 10 января.