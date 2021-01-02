Разведка США фиксирует повышение боеготовности Ирана в преддверии годовщины убийства генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CNN.

Это сопровождается ужесточением риторики Тегерана.

Иран за последние двое суток повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с данными американской разведки. Еще один источник, представитель Минобороны США утверждает, что Тегеран перебрасывает баллистические ракеты малой дальности в Ирак. Пока неясно, являются ли действия Ирана оборонительными или это подготовка к атаке, но в американской разведке не считают, что это похоже на обычные военные тренировки. Все это происходит на фоне годовщины гибели командующего элитным спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Завтра исполняется год с момента его убийства в ходе спецоперации США. Сменивший Сулеймани Исмаил Гаани ранее заявил, что Тегеран все еще готов отомстить за генерала, и предупредил, что опасность может прийти не извне. В МИДе исламской республики накануне также подчеркнули, что Иран не успокоится, пока не привлечет к ответственности виновных в гибели Сулеймани.

Ранее стало известно об усилении США военного присутствия в Персидском заливе. В Тегеране сочли это попыткой спровоцировать войну с Ираном.