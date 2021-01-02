Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию вакцины «Спутник»

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник». Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук изданию «112 Украина» рассказал, что организовать производство вакцины можно будет в течение 306 месяцев.

Вместе с тем украинский журналист Дмитрий Гордон неоднократно говорил, что сомневается в эффективности этого препарата.

Гордон также высказывал мнение, что вакцина не проверена должным образом и вероятно может быть опасна.