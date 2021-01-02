В Минздрав Украины поступила заявка на регистрацию «Спутника V». Документ подала харьковская компания «Биолек».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По его словам, российский институт Гамалеи разрешил украинскому предприятию получить технологии для производства вакцины.