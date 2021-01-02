Суд в Чите арестовал 35-летнего мужчину, который обвиняется в покушении на убийство четырехлетнего пасынка, сообщает управление Следственного Комитета по Забайкальскому краю. По данным следствия, в ночь на 28 декабря 2020 года подозреваемый, находясь дома со своим пасынком, из-за провинности избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже. Мальчик, одетый только в трико и футболку, босой, несколько часов провел взаперти. За это время он получил обморожение рук и ног и был доставлен в больницу.

Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы. – отмечает интернет-здание Znak.com.