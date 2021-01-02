ПФР намерен рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии

Пенсионный фонд РФ (ПФР) с 2021 года намерен рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии, пишет сегодня «Российская газета». «Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года», — уточнили изданию в пресс-службе министерства труда и социальной защиты.

В оповещениях укажут, какие отчисления получены, примерный размер пенсии, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию.— пишет газета.