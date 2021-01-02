Власти Хабаровска утверждают, что акции горожан в поддержку арестованного бывшего губернатора прекратились

Власти Хабаровска утверждают, что акции горожан в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прекратились. Сообщение об этом появилось на сайте мэрии города, которая отметила, что на центральной площади замечены только гуляющие горожане.

Однако, как пишет портал Dvhab.ru, 2 января митинг в городе все-таки состоялся. На нем собрались несколько десятков человек, в основном пенсионеров и блогеров. По словам очевидцев, это первая субботняя акция в городе, которая прошла без шествия.

Акции в поддержку Фургала продолжались ежедневно, начиная с 11 июля.