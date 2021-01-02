Народный артист России Владимир Коренев скончался от коронавируса, об этом «Интерфаксу» сообщила дочь артиста Ирина Коренева. Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. На последнем курсе ГИТИСа он получил главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая впоследствии и принесла Кореневу широкуюизвестность. Также известен по ролям в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и других.