Спад добычи нефти до десятилетнего минимума существенно сказался на российской экономике в 2020 году – эксперт

Спад добычи нефти до десятилетнего минимума существенно сказался на российской экономике в 2020 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

«Спад добычи нефти уже обернулся тем, что выручка от экспорта нефти достаточно существенно сократилась. Соответственно сильно ослаб платежный баланс, и это был один из факторов падения рубля чуть ли не на 20 процентов. Также это сказалось на выручке бюджета, бюджет недополучает доход от выручки нефти, соответственно правительство вынуждено было частично использовать Фонд национального благосостояния и принять решение о повышении налогов. Для граждан это косвенно сказалась на том, что доходы сократились и покупательная способность домашних хозяйств тоже сократилась», — сказал он.

По итогам 2020 года объем добычи сырой нефти и конденсата в России сократился на 8,5 процентов. Это минимальный показатель за 9 лет. В прошлом году уровень добычи оказался максимальным за весь постсоветский период. Падение произошло на фоне пандемии коронавируса, которая обрушила мировой спрос на нефть. Из-за пандемии остановилось авиасообщение, сократилось производство и перевозки, и, как следствие, упали цены на рынке. Ситуация заставила пересмотреть условия соглашения в рамках расширенного состава ОПЕК+ — странам удалось договорится о сокращении добычи, чтобы стабилизировать рынок.