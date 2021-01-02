Во Франции полиции все же удалось остановить многотысячную рейв-вечеринку, которая длилась более суток. В Великобритании, где также действуют строгие ограничения, Новый год отмечали в церкви, а в Испании – на заброшенном заводе.

Около 2,5 тысяч человек собрались во Франции на секретную рейв-вечеринку, которую вопреки ограничениям по коронавирусу, организовали в коммуне Льерон. Помешать людям праздновать попыталась полиция, следящая за соблюдением комендантского часа, но жандармы встретили сопротивление, один из полицейских автомобилей сожгли. Как сообщили в МВД только спустя сутки нелегальную вечеринку удалось остановить, причем без насилия – жестоко разгонять людей не стали, что не спровоцировать давку. Покидавшим ангар участникам вечеринки на прощание выписывали штрафы. Всего во Франции за нарушение карантина в Новый год оштрафовали более 6 тысяч человек. В Испании праздник с участием сотен человек устроили в здании заброшенного завода, он продлился сутки и тоже закончился приездом полиции. В Британии в графстве, где действует высший уровень угрозы распространения коронавируса, вечеринку организовали в англиканской церкви, построенной около 500 лет назад. Силовиков, пытавшихся ее остановить закидали попавшимися под руку предметами. Трое человек арестованы.

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