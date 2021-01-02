За сутки в России выявили чуть более 26 тысяч новых случаев коронавируса. Всего, таким образом, в стране с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал свыше 3 млн 200 тысяч заболевших.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом на данный момент – минимальный с начала декабря. Второй день подряд этот показатель демонстрирует тенденцию к снижению. В Москве за сутки – около 5,5 тысяч заболевших, это чуть меньше, чем накануне. В Санкт-Петербурге, в свою очередь, показатели, объявляемые оперативным штабом, стабильные – свыше 3 тысяч 750 новых случаев. Существенно не изменяются данные и в Подмосковье – там более 1,5 тысяч заболевших за сутки. Выздоровели за день около 19 тысяч человек, умерли 447 заразившихся.

Всего же оперативный штаб сообщает о 58 тысячах скончавшихся от коронавируса. Вместе с тем, Росстат приводил данные, согласно которым с апреля по ноябрь прошлого года включительно умерло более 116 тысяч человек с COVID-19, из них у 64 тысяч вирус стал основной причиной смерти. Это значительно больше, чем данные оперштаба на конец ноября. Также, по данным ведомства, в ноябре 2020 года в России умерло в полтора раза больше людей, чем за тот же период 2019-го. О такой же избыточной смертности сообщали и власти Москвы.

В столице на эти новогодние праздники сохраняется ряд ограничений – в частности, отменены фестивали и закрыты музеи, а кафе могут работать только до 11 вечера. В то же время в Карелии, напротив, с сегодняшнего дня вновь открыты театры, кинотеатры и музеи.